В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар

В аннексированном Россией Крыму в четверг проходят обыски у крымскотатарских предпринимателей и активистов национального движения. Как сообщил глава запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, обыски проходят, в частности, в городе Белогорск у Али и Асана Бариева, а также у семьи Велиляевых. Обыски проводятся также и в других районах Крыма - в помещениях производственных баз и магазинов фирмы "КрымОпт" и сети "Гузель", принадлежащей братьям Велиляевым.

С чем связаны обыски - неизвестно, подконтрольные России правоохранительные органы Крыма комментариев не дают. По информации Крым.Реалии, после обысков нескольких крымских татар увезли в полицию.

​В апреле 2015 года в домах братьев Ремзи и Ресуля Велиляевых уже проходили обыски, после которых они доставлялись в Следственный комитет - сообщает "Крымская солидарность". Тогда дело не получило развития.

Международные правозащитные организации неоднократно обращали внимание на репрессии в отношении крымских татар со стороны российских властей.​ Возле здания посольства России в Киеве 26 апреля активисты провели акцию «Позвоните в ФСБ» в рамках кампании Find and Free («Найти и освободить»), направленной на поиск пропавших и освобождение задержанных людей в Крыму.