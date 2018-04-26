Миллиардер Иванишвили возглавит правящую партию Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге, что основатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, согласился вновь возглавить правящую партию. Не исключено, что именно Бидзина Иванишвили станет кандидатом партии власти на предстоящих в октябре президентских выборах.

Выступая на чрезвычайном брифинге в прямом эфире всех общенациональных телекомпаний, премьер-министр Георгий Квирикашвили, обладающий, согласно Конституции, всей полнотой власти в стране, заявил, что лично предложил миллиардеру Бидзине Иванишвили возглавить правящую партию "Грузинская мечта" и тот принял это предложение.

"Он способен усилить нашу партию в ранге ее председателя, придать партии новую динамику развития", – заявил премьер, выразив уверенность, что съезд партии, намеченный на ближайшее время "единодушно изберет Иванишвили лидером партии".

Бидзина Иванишвили основал партию "Грузинская мечта" в 2011 году, победил на парламентских выборах 2012 года партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) и по сути, заставил экс-президента, против которого генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела, бежать из страны.