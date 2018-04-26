В Великом Устюге объявлен аукцион на "полоскалки" белья в реке

Администрация Великого Устюга в Вологодской области объявила аукцион на строительство и обслуживание устройства для полоскания белья в реке. На так называемые "полоскалки" из городского бюджета выделяются 210 тысяч рублей.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. По контракту исполнитель обязан оборудовать специальные места на реке Сухона до 31 мая, все лето их обслуживать, а после 25 сентября разобрать.

"Полоскалки" представляют собой металлические конструкции, уходящие от берега на полтора метра и соединенные между собой деревянными трапами. "По периметру деревянного настила должны быть оборудованы поручни, надежные ручки или веревочные петли, чтобы человек, упавший в воду, мог самостоятельно выбраться", – говорится в документе.

По сообщению местных СМИ, два года назад подобный конкурс уже объявлялся. Правда тогда, на него было выделено 138 тысяч рублей. А в Костромской области в 2015 году проводился тендер на постройку "зимних полоскалок" в проруби.

Население Великого Устюга около 32 тысяч человек. Город, который считают родиной Деда Мороза, ежегодно посещают около 250 тысяч туристов. Власти Вологодской области планируют построить для Деда Мороза новый дворец за 350 миллионов рублей. Строительство должно начаться уже в этом году.