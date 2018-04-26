Меркель вслед за Макроном приедет в Вашингтон

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Вашингтон в пятницу с рабочим визитом. Меркель приедет в США практически сразу после завершения официального визита в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона, итоги которого обсуждают политики и эксперты.

По мнению аналитиков и сообщениям различных источников, главной темой предстоящих переговоров Меркель с президентом США Дональдом Трампом станет судьба так называемой "иранской ядерной сделки". В ходе своего визита в Вашингтон Макрон заявил о возможном пересмотре заключенного в 2015 году договора ведущих мировых держав с Ираном, который резко критикует Трамп. По его словам, это предложение было согласовано с Меркель. Однако глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что, пока не достигнуто новое соглашение с Ираном, необходимо исходить из существующего.

Еще одна тема, которую, как сообщает германская пресса, поднимет Меркель, – это санкции США в отношении России. Ожидается, что будет обсуждаться газопровод "Северный поток – 2", против строительства которого выступает Вашингтон, а также введенные недавно ограничения в отношении компании "Русал". В ЕС обеспокоены возможным влиянием нового раунда санкций на европейскую экономику. Германо-российская внешнеторговая палата в четверг призвала Меркель добиваться смягчения санкций.

Макрон в ходе визита поднимал вопрос о введенных недавно США пошлинах на сталь и алюминий, призывая сделать исключения для стран ЕС и предупреждая об опасности "торговых войн". Выступая в Конгрессе США, он подверг критике экономический протекционизм, а также выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. Несмотря на то, что мнения Макрона по этим вопросам идут вразрез с позицией Трампа, многие комментаторы подчеркивают, что французскому президенту удалось наладить хорошие отношения с лидером США, и оценивают его визит как успешный.