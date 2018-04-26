50 конгрессменов протестуют против "антисемитизма" в Польше и Украине

Более 50 членов Палаты представителей Конгресса США направили в Госдепартамент официальное письмо с призывом усилить дипломатическое давление на Польшу и Украину, обвинив власти этих стран в том, что они способствуют искажению исторической правды о Холокосте и предпринимают недостаточные усилия для борьбы с антисемитизмом и попытками оправдания сотрудничества с нацизмом.

В письме, опубликованном на сайте конгрессмена-демократа Ро Ханны, в частности, подвергнут резкой критике принятый недавно в Польше закон, по которому уголовной ответственности подлежат любые мнения о причастности Польши или отдельных поляков к Холокосту.

Также подвергнут критике украинский закон о "декоммунизации", принятый в 2015 году. Авторы письма считают, что в нем содержится героизация коллаборационистов, к которым они относят, в частности, лидеров украинского националистического движения середины ХХ века Степана Бандеру и Романа Шухевича. Конгрессмены просят Госдепартамент обеспечить, чтобы США не финансировали антисемитские и неонацистские организации, к которым они отнесли, в частности, принимавший участие в конфликте в Донбассе батальон "Азов" (ныне полк в составе Национальной гвардии Украины).

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал письмо конгрессменов проявлением "некомпетентности" и "перекручиванием исторических фактов",​ сообщает Украинская служба Радио Свобода. Вятрович указал на то, что Степан Бандера в годы Второй мировой войны был узником немецкого концлагеря, а Украинская повстанческая армия под руководством Шухевича боролась в том числе и против нацистов.

Официальной реакции Госдепартамента на письмо пока нет.