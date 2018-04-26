Победитель олимпиады по химии погиб после визита ФСБ. В Сети ищут виновных

Три дня назад после падения с 9-го этажа погиб 17-летний победитель олимпиады по химии, ученик 11-го класса физико-математического лицея, к которому накануне приходила с проверкой ФСБ. О трагическом событии сообщил "Московский комсомолец":

По данным газеты, тело подростка обнаружили у подъезда его дома 23 апреля, в этот день у мальчика был день рождения. До этого он был в школе, где не вызвал подозрений у преподавателей своим поведением. Школьник оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на то, что стране не нужны талантливые люди, пишет издание.

По словам педагогов, учащийся не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах по химии. Дома он также проводил лабораторные опыты, которые оканчивались некими взрывами. После жалоб соседей к мальчику пришли сотрудники ФСБ, провели проверку, изъяли телефон и технику и взяли подписку о неразглашении.

Слова о предсмертной записке с жалобой на то, что стране не нужны одаренные люди, вынесли в заголовки многочисленные СМИ. Фото записки просочилось в Сеть два дня спустя, и выяснилось, что таких слов в ней нет, однако молодой человек жалуется, что силовики лишили его единственного увлечения, которое скрашивало его будни:

Адресовано полиции, ФСБ и пр. структурам

Я просто <устал>. Мне <абсолютно> ничего не нужно больше от этой жизни. Меня никто не доводил, это мое личное решение. Единственное, что хотелось бы сказать напоследок. Я вас всех <в гробу видел>. Вы оставили меня без единственного увлечения, приносившего мне радость, отвлекающего от проблем. Я <в гробу видел> все наше правительство, которым лишь бы, <чтоб им пусто было>, запретить. Ну так запретите воду, <чего там>, из нее тоже можно сделать бомбу электролизом в баллоне. И шла бы <лесом> эта система, когда вся моя <чертова> жизнь зависит от одного экзамена, составленного порой так, что <хрен> разберешься. Это полное дерьмо, подогнанное под всех одинаковых. Вам не нужен народ, вам нужна толпа <проклятых> зомби, следующих вашим указаниям. Отдельная порция дерьма для Яровой. Так же заранее прошу прощения у всех, кому я был хоть как-то нужен. Все. Мне больше нечего сказать, остальное скажет народ. <...>

И пошли вы все <в задницу>!

История получила широкий резонанс в соцсетях.

Константин Кукушкин

Из жизни российских Илонов Масков. Победитель московской олимпиады по химии совершил <роскомнадзор>, после того как ФСБ по наводке соседей арестовали его домашнюю хим. лабораторию.

Школьник оставил предсмертную записку, что стране не нужны талантливые люди. А то они без записки это не знали.

Ирина Масалытина

Сталинисты-соседи настучали в ФСБ, что мальчик возится с какими-то химикатами.

ФСБ ворвались в квартиру, у мальчика шок. В предсмертной записке он написал "России не нужны таланты"

Антон Орех

К победителю московской школьной олимпиады по химии пришли чекисты. На мальчика настучали соседи. Им не нравилось, что этот ботаник всякие опыты ставит дома со своими колбами. Оно и понятно: дома опыты принято ставить с ёмкостями по 0,5 или 0,7 – тогда нет повода для недовольства и для прихода чекистов тоже. Сотрудники изъяли у подростка телефон, технику, взяли расписку, что будет молчать. Мальчик расписку дал. А потом написал еще одну. Предсмертную. И в день своего 17-летия <попрощался с жизнью>. Потому что родине талантливые подростки не нужны – такие слова написал этот мальчик. В 17 лет многое кажется нам трагедией и концом света. Безумно жалко парня! Но в свои 17 лет он уже все понял про родную страну…

Эдуард Файнберг

Таланты России или уезжайте, или погибайте.

Олег Кацюба

Этому государству не нужны люди, хоть немного выбивающиеся из общего серого стада своими талантами, знаниями и заслугами...

Маргарита Горских

Без ФСБ было ну никак невозможно.

Сергей Романчук

Чего там говорите? Террористы нам угрожают? Россия уже гибнет от террористов внутренних, которые как бы с террором должны бороться. Атмосфера страха недоверия и стукачество пожирают страну.

Вот зачем нам такая Россия, в которой нет места таланту?

Дядюшка Шу

В предсмертной записке школьник указал, что таланты России не нужны.

ОШИБАЕШЬСЯ, ПАРЕНЬ — РОССИЯ ВСЕГДА ЦЕНИЛА ТАЛАНТ ВЕРТУХАЕВ И СТУКАЧЕЙ!

Анна Шубкина

Все нормальные подростки, особенно парни, интересуются взрывчатыми веществами

Иван Гейдеко

Химик, который в школе ничего не взрывал – это не химик

Антон Чернин

У меня тоже на балконе была маленькая лаборатория – на основе набора "Юный химик". И фейерверки устраивал, в полный рост. Какое счастье, что это было в 1988, а не в 2018.

Василий Дамов

Как верно пишут люди, а если бы он был настоящим террористом или просто алкашом, то и ФСБ он был бы не нужен. Но тут же совсем другой случай!!

Когда вам в очередной раз будут говорить про важность существования спеслужб и про их титанический труд в нашей стране, вспоминайте этот случай, пожалуйста.

Многие, впрочем, не спешат винить в случившемся соседей или спецслужбы.

Ирина Чернецова

Я так понимаю, опыты шумные или вонючие были, раз соседи о них узнали? Всё же опыты со взрывной химией лучше в многоквартирных домах не проводить... Беда в том, что больше и негде. А ФСБ у нас вообще работает ради палок в отчётности.

Владислав Боркус

Давайте будем объективными. 1) То, что подросток <ушел из жизни>, скорее свидетельствует о его психическом нездоровье. 2) Не нужно организовывать химическую лабораторию в многоквартирном доме и проводить в ней опыты. По многим вполне очевидным причинам.

Алекс Рощин

Нефиг дома химией заниматься. Одноклассник (призер всесоюзной олимпиады, кстати) чуть без глаз не остался после домашнего опыта.

Владимир Владимирович Владимиров

Понятно, что соседи были обеспокоены взрывами дома, поэтому сообщили об этом. Это меры предосторожности. Жаль, что так получилось в итоге.

Александр Андриенко

Я правильно понимаю, что тут эмоционально нестабильный подросток проводил химические опыты в домашней лаборатории, которые иногда заканчивались взрывами?

Будь я его соседом, тоже в полицию написал бы.

​Подробно о необычном увлечении мальчика рассказывает со слов его одноклассников издание "МБХ медиа":

Денис, одиннадцатиклассник физико-математического Лицея № 5 города Долгопрудный, действительно был увлечен химией. Однако его интерес выходил за рамки школьной программы и побед на всероссийских олимпиадах. Об этом Денис сам рассказал в переписке (которая имеется в распоряжении «МБХ медиа») своей подруге, пожелавшей остаться анонимной. По его собственным словам, он серьезно увлекся химией около четырех-пяти лет назад. Его привлекала возможность самостоятельно синтезировать различные вещества из подручных средств.

«Все началось безобидно: аптека, нитроглицерин, нитрид трииода, киса, нитрогликоль. Взрывчатка, в общем», — говорится в их переписке.

Вскоре научный интерес и любопытство привели Дениса к заброшенным лабораториям, где можно было найти не только остатки каких-то реактивов, но и проводить опыты. <...>

Во время своих походов Денис познакомился со студентом химического факультета МГУ, с которым они сошлись на почве общих интересов. Вместе они продолжали свои рейды по «заброшкам», синтезировали разные вещества, даже Циклон Б (пестицид, который использовался в немецких концентрационных лагерях).

С ноября 2015 года молодые люди увлеклись исследованием радиоактивных веществ. Друг Дениса прошел на кафедру радиохимии и украл оттуда две пробирки урана для одного из совместных экспериментов. Пропажу вскоре обнаружили, уран пришлось вернуть. Для друга это обернулось отчислением из университета, но даже это не заставило друзей остановить свою научно-исследовательскую деятельность — уже в декабре молодые люди опять отправились на большой заброшенный объект. По словам Дениса, это была большая помойка, но он в качестве трофея нашел там почти килограмм нитрата тория. <...>

Как сообщалось в статье «МК», дома у него была своя собственная мини-лаборатория. На самом деле юноша хранил в комнате в шкафу разные взрывчатые и радиоактивные вещества.

Из-за интереса к опасным веществам и опытам ФСБ проверяла квартиру школьника по меньшей мере дважды – в 2016 и 2017 годах, сообщает "МБХ Медиа", после чего у него началась депрессия. Радиостанция "Говорит Москва" отмечает, что за два дня до трагедии школьник опубликовал в соцсетях фото порезов на руках с надписью "доберусь до вен", а до этого на его странице можно было увидеть фото с наброшенной на шею веревкой. ​Все это заставляет многих задаваться вопросом, не слишком ли жестко с ним обошлись спецслужбы.

Коша Буняковская

Я вполне могу представить себе ситуацию, когда мальчику, строящему какие-то серьезные планы на будущее, пригрозили "волчьим билетом" – и все, больше нет цели и смысла в жизни

Алексей Ковалев

Проверить можно по-разному. Наши "правоохранители" могут так на психику надавить, что и взрослый человек не выдержит. Например, <добровольно ушел из жизни> после подобных проверок выдающийся реаниматолог профессор Белоярцев. У которого с психикой все было в порядке. Государство репрессивное. Подонки у власти, как были, так и остались. А ученые и специалисты не нужны.

Михаил Ханов

В СССР чекисты, начиная с майора, могли цитировать Бродского и знали хотя бы три закона Ньютона. Неужели сложно логически вывести, что "террорист" не будет участвовать во всероссийской олимпиаде по химии?!?! И что достаточно поговорить с отцом, возможно – по телефону?

Многие комментаторы считают, что если бы в стране была налажена инфраструктура, позволяющая талантливым подросткам реализовывать свои интересы, все могло сложиться иначе.

Давид Хомак

Поддержка государством талантливых детей она такая. Это я вам как призёр и победитель N-ого количества олимпиад по математике говорю

Владимир Вербицкий

Одна из самых больных точек нашего общества! Искать и растить таланты, это 1-2 процента населения, являющиеся локомотивами развития любой страны во всех сферах деятельности! Очень обидно, что страна теряет эти таланты и своими действиями выталкивает эти таланты из страны, помогая экономическому процветанию других стран!

Алексей Шматко

А потом удивляются, почему российская экономика там, где она сейчас есть, и таланты массово бегут из России :-(

Мария Васильева

Я задаю вопрос о трудоустройстве подростков часто, наводят меня на него всегда мои ученики. Трудоустройство – это, согласитесь, наиболее материальное выражение нужности. Задавала вопрос этот вопрос на мероприятиях представителям Агенства инноваций города Москвы, посвящённых профессиям будущей Москвы. Ответ: «Что Вы, зачем нам на производствах дети, мы и разговаривать при них не сможем» или «Нам ваши олимпиадники не нужны, они не умеют работать в коллективе, мы лучше пару– тройку обычных выпускников возьмём». Кроме трудоустройства детям нужно, по моему мнению, тьюторское сопровождение , ведь разобраться и сориентироваться в потоке современной жизни не под силу и большинству взрослых. И талантливым, и отстающим, и «норме».

Ольга Ускова

Очень точно. В стране с самого верхнего уровня нет конкретных целевых проектов. Корея 15лет назад обьявила, что занимается автомобилями и мобильниками и уже среди лидеров. И дети видят возможные приложения себя на 20 лет вперед.

Алексей Орлов

В середине 1930х студент факультета аэродинамики Фрэнк Малина, химик-самоучка Джек Пэрсонс и механик Эд Форман устроили взрыв в общежитии Калифорнийского технологического института при неудачном испытании самодельной ракеты.



Институт не стал жаловаться властям, а просто выгнал студентов. Но они не остановились и продолжили свои эксперименты в горах за городом, часто со смертельно опасными взрывами, правда к счастью никто так и не погиб. Знакомые называли их группу “клуб самоубийц”.



В конце концов “клубу” удалось сделать ракеты, которые перестали взрываться. Их даже пригласили обратно в институт, но затем снова выгнали (за что – история умалчивает, наверное взорвали еще что-нибудь).



Но вместо того чтобы опять уехать куда-то в пустыню, ребята основали собственную лабораторию в пригороде Лос Анджелеса, учли все ошибки и упорно продолжали работу.



В 1940х на них наконец обратило внимание правительство США, выделило финансирование и присвоило официальное название “Лаборатория реактивного движения”. Лаборатория стала официальной частью Калифорнийского технологического института. Поскольку шла Вторая мировая война, первое время лаборатория занималась проектированием ракетных технологий для армии.



Через 14 лет было основано NASA, а Лаборатория реактивного движения возглавила или была привлечена как подрядчик к более чем 125 исследовательским миссиям космоса. Из последних проектов – робот, который будет проводить сейсмические и геодезические исследования Марса. Запуск – 5 мая, на Марсе – с 26 ноября.



А ведь могли еще после первого взрыва всё конфисковать, а студентов посадить.