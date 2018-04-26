Врач Трампа снял свою кандидатуру с поста министра по делам ветеранов

Личный врач президента США Дональда Трампа Ронни Джексон снял свою кандидатуру с выдвижения на пост главы Департамента по делам ветеранов после того, как были ему были предъявлены обвинения "в неправомерном поведении", а комитет Сената отложил слушания по его утверждению.

В своем заявлении Джексон выразил благодарность за доверие, которое президент Трамп оказал ему, выдвинув его кандидатуру на должность министра, но отозвал ее. Комитет Сената по делам ветеранов расследовал сообщения о том, что Джексон, который был врачом трех президентов, создал "враждебную рабочую среду как врач Белого дома, пил на работе и выписывал лекарства сам себе".

Подробности об обвинениях кандидатуры на пост главы второго по величине министерства федерального правительства США были собраны сотрудниками комитета Демократической партии. В обвинениях говорится, что Джексон "выписывал себе лекарства, напился на вечеринке секретной службы, попал в аварию на служебном автомобиле и однажды не смог выехать, чтобы оказать медицинскую помощь, потому что был пьяным в гостиничном номере".

Джексон сказал, что обвинения против него "полностью ложны и сфабрикованы". "К сожалению, из-за того, что так устроен Вашингтон, эти ложные обвинения стали отвлекающим фактором для президента и важным вопросом, которым мы должны заниматься вместе того, чтобы заботиться о героях нашей страны", – сказал Джексон.

50-летний Джексон работал в качестве личного врача в администрации Джорджа Буша-младшего, а также бывшего президента Барака Обамы. Ему благоволили как представители республиканской, так и демократической администрации.