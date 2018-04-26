Макрон: Трамп, вероятно, выйдет из "ядерной сделки" с Ираном

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, примет решение о выходе Соединенных Штатов из соглашения об иранской ядерной программе. Об этом заявил перед отлетом из США завершивший официальный визит в эту страну президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Макрона, главной причиной этого станут "внутриполитические соображения". Он добавил, что не хочет гадать, какое решение примет Трамп, однако сделал соответствующие выводы по итогам переговоров с американским президентом.

"Ядерная сделка" с Ираном была одной из главных тем переговоров лидеров США и Франции. Макрон выступил с предложением пересмотреть параметры договора, заключенного шестью мировыми державами с Ираном, чтобы учесть обеспокоенность США. Трамп в принципе не отверг эту идею, однако против нее высказались Россия и Китай, которые также являются участниками соглашения. Сдержанную позицию занимает и Евросоюз, который настаивает на необходимости соблюдения существующего соглашения, пока не будет заключено новое.

Макрон также подверг критике ряд внешнеполитических шагов администрации Трампа, в частности выход из Парижского соглашения по климату или соглашений по свободной торговле. Он назвал непоследовательность американской внешней политики "безумной" в долгосрочной перспективе.

Соглашение США, Британии, Франции, Германии, России и Китая, заключенное с Ираном в 2015 году, предусматривает отказ Тегерана от производства высокообогащенного урана в обмен на отмену санкций. Трамп неоднократно критиковал это соглашение как выгодное Ирану и невыгодное США. 12 мая истекает срок, к которому президент должен решить, выйти ли из "ядерной сделки" или продлить срок ее действия.