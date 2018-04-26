"Мисс Россия" поддержала блокировку Telegram и хочет поехать в Сирию

Победительница конкурса "Мисс Россия-2018" 18-летняя Юлия Полячихина заявила, что поддерживает блокировку в России мессенджера Telegram, а также готова посетить зоны конфликта на востоке Украины и в Сирии чтобы, как она выразилась, помочь детям.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Полячихина сказала, что Telegram "скорее всего, стоит закрыть, если там производят какие-то террористические операции".

В Донбасс и Сирию она готова отправиться "с миротворческой миссией", в частности, для помощи детям. По ее словам, "это практически одинаковые места в том смысле, что там происходит война". При этом Полячихина сказала, что предполагает, что ее не повезут "в те точки, где происходит пик войны".

18-летняя уроженка Чувашии выиграла конкурс "Мисс Россия" две недели назад.

Суд в Москве ранее в апреле постановил заблокировать мессенджер Telegram, который отказался передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Роскомнадзор в попытках ограничить доступ к мессенджеру заблокировал около 20 миллионов IP-адресов, однако у большинства пользователей Telegram продолжает работать.