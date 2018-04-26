Мэрия Москвы согласовала митинг против блокировки Telegram

В Москве пройдет митинг против ограничений в интернете и блокировки мессенджера Telegram. Согласованная со столичной мэрией акция намечена на 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия выступила Либертарианская партия.

На сайте, посвящённом митингу, отмечается, что "блокировка Telegram — это национальный позор". На акцию, как ожидается, придут около пяти тысяч человек. Организаторы призвали участников принести с собой бумажные самолётики. Мероприятие поддержал оппозиционер Алексей Навальный.

С 16 апреля власти России по решению суда пытаются заблокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.