Сенат США утвердил Майка Помпео на пост госсекретаря

На пост Государственного секретаря США утвержден бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Его кандидатуру одобрил Сенат Соединенных Штатов.

На должность главы американской дипломатии Помпео рекомендовали после отставки Рекса Тиллерсона. Кандидатура Помпео вызывала резкую критику демократов, поскольку он слишком близок к президенту США Дональду Трампу. Многие из них заявляют, что хотели бы видеть на посту главы Госдепартамента человека с более независимыми взглядами. Сам Трамп обвинял демократов в попытках затянуть назначение Помпео.

Помпео, кроме прочего, призывал отказаться от мягкой политики в отношении России и настаивал на том, что санкции против Москвы необходимо расширить. В частности, по словам Помпео, президент России Владимир Путин движим идеей вернуть своей стране утраченный статус сверхдержавы и подорвать позиции США.

Майк Помпео отмечал, что действия России, в частности вмешательство в выборы в США, направлены на то, чтобы убедить жителей разных стран в несовершенстве демократии и в привлекательности авторитарной модели правления.