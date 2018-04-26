Оппозиция Армении проведёт митинг в Гюмри, где находится военная база РФ

В Армении оппозиция намерена в пятницу провести митинг протеста в Гюмри – в городе, где находится российская военная база. Митинги в Ереване на ближайшие два дня будут приостановлены, заявил лидер протестного движения, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.

Пашинян также выразил готовность приступить к переговорам с временно исполняющим обязанности премьера республики Кареном Карапетяном. При этом разговаривать Пашинян намерен только в присутствии журналистов, "чтобы общественность знала, что будет обсуждаться".

В среду, 25 апреля, пашиня встретился с послом России в Армении Иваном Волынкиным. Политик подчеркнул, что протесты не носят антироссийского характера. Посол России в свою очередь заверил, что Москва не будет вмешиваться в политический кризис в Армении.

С 13 апреля в Ереване и других городах Армении проходят акции протеста, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Он занимал пост президента Армении 10 лет. Во время своего последнего срока Саргсян провел конституционную реформу, которая расширила полномочия премьера.

Вслед за Саргсяном ушло в отставку правительство. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей партии Карен Карапетян. Пашинян и его сторонники намерены протестовать до тех пор, пока на пост премьера не назначат "кандидата от народа".