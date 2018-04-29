"Трагедия в углу". Эфир в 18.05

Почему и каким образом современное искусство оказалось естественным языком молодых граждан городов России? "Вести из ниоткуда". Равенство спальных районов и промзон в столицах и провинциях. Традиции и новаторство, самоорганизация и конфликт молодых художников и кураторов. Желание социальной справедливости. Инфантильно ли поколение “девяностников”? Исчезновение мира профессий и социальных гарантий. Диана Мачулина: “Я привыкла перескакивать из одного горящего автобуса в другой”. Молодежные войны в провинциях как фон высказывания художников. Северокавказские военные конфликты в произведениях авторов из Владикавказа и Грозного.

В Музее Москвы открылась огромная выставка художников из 14 регионов России.

Социальные проблемы поколения обсуждают Диана Мачулина, куратор и художник; Ксения Голубович, писатель, переводчик, преподаватель Московской школы нового кино; Денис Слащёв, переводчик, журналист (Ижевск); Анна Суворова, искусствовед, куратор, преподаватель Пермского университета. В записи - художник Анна Кабисова, Владикавказ.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в18.05

Ведет программу Елена Фанайлова