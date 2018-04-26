Родители погибшего после заключения в КНДР студента обратились в суд

Родители американского студента Отто Уормбиера, который умер после возвращения в США из тюрьмы в Северной Корее, подали в суд на КНДР. В исковом заявлении говорится, что северокорейские власти взяли Уормбиера в заложники, пытали его и убили.

Семья студента подчеркивает: их сын вернулся на родину уже после смерти мозга, наступившей в результате пыток в КНДР. Истцы требуют от Пхеньяна выплатить компенсацию, но ее сумма не уточняется.

Уормбиер провел в северокорейской тюрьме 17 месяцев. Власти КНДР приговорили его к тюремному сроку за то, что он сорвал пропагандистский плакат. В прошлом году студента вернули Соединенным Штатам. На родину он прибыл тяжелобольным и вскоре умер. Официально о причинах смерти Уормбиера объявлено не было.

Родственники погибшего студента подали иск к Пхеньяну незадолго до переговоров президента США и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Точная дата и место проведения встречи пока неизвестны, предположительно она состоится в конце мая – начале июня. До этого действующие американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями.