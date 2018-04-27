Роскомнадзор блокирует адреса "Яндекса", "ВКонтакте", Facebook и Twitter

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам", а также Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet. В реестре указано, что доступ к адресам ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России.

На блокировку IP-адресов этих компаний обратил внимание телеграм-канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов. В нём оказались по одному IP-адресу"ВКонтакте" и "Одноклассников" и пять адресов "Яндекса". Кроме того, Роскомнадзор внес в список для блокировки один IP-адрес, принадлежащий MSK-IX — крупнейшей в России точке обмена трафиком, расположенной в Москве.

Сервис Downdetector, который отслеживает жалобы на доступ к сайтам, зафиксировал рост числа сообщений о недоступности "ВКонтакте" и Facebook после полуночи.

С 16 апреля власти России по решению суда пытаются заблокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. В результате оказались заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.