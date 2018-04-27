Три новых СИЗО: социальные сети о правилах поведения в аэропортах Москвы

В трёх московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово и Жуковский) резко ужесточаются правила поведения пассажиров.

Подробности, например, здесь у РБК:



Вновь принятый закон запрещает посетителям аэропортов множество действий. В частности, под запрет попадает «нахождение в лежачем положении». Проще говоря, ждущим вылета пассажирам запрещается ложиться на кресла, лавки, ступени и пол. На последние также запрещается садиться. Нарушителей ждет предупреждение или штраф 100 руб.

Такой же штраф ждет всякого, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам также запрещается бегать, даже если вы опаздываете на рейс, а по выключенным — даже и ходить. Штраф — 100 руб.



Кроме того, по территории аэропорта нельзя передвигаться на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, моноциклах и гироскутерах, а также «верхом на животных». 100 руб. могут взять также с тех, кто слушает радио или музыку без наушников или находится внутри аэровокзала в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами. Например, мороженым.



Отдельным пунктом запрещается пребывание в аэропорту (за исключением гостиниц и капсульных отелей) более суток, если, конечно, у вас нет билета.<...>



Штраф за слишком долгое пребывание в аэропорту может составить от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. На такую же сумму могут оштрафовать за «купание или прием душа, а также стирку и переодевание в местах, не предназначенных для этих целей».



Наказание разной тяжести предусмотрено также для тех, кто будет «засорять или загрязнять» территорию аэропорта, перевозить детей в багажных тележках, заступать красную линию в зонах регистрации и осмотра, создавая «толкучку», или оставлять без присмотра взятую в путешествие собачку или кошку.



Илья Варламов:

Друзья, у нас сегодня большой и светлый праздник! В окрестностях столицы открылись три новых комфортабельных СИЗО с панорамными окнами, залами ожидания и кафе.



На самом деле я говорю об аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, которые, к сожалению, находятся в ведении Московской области. Депутаты Мособлдумы решили, что пассажиры позволяют себе слишком много вольностей, и ввели на территории аэропортов Москвы тюремный режим. Они дополнили КоАП региона специальной статьёй "Нарушение правил пользования аэровокзальным комплексом".



В Шереметьево, Домодедово и Жуковском теперь нельзя:





• Фотографировать и снимать видео. Там есть оговорка, что проводить фото- и видеосъёмку нельзя именно "в коммерческих целях", но вы же понимаете, что штрафовать вас будут в любом случае ;)



• Ложиться на кресла и лавки. Это спорный момент, многим эта мера покажется правильной. Хотя если в зале ожидания народу мало, не вижу смысла запрещать кому-то прилечь на кресла. Кстати, в нормальных аэропортах – в арабских, например – в обычных залах ожидания есть бесплатные кресла для отдыха (по форме напоминают кресло в стоматологическом кабинете).



• Садиться на пол или ступени... ШТО?! Во всех приличных аэропортах на полу сидеть можно. Кроме того, скоро к нам приедут толпы иностранных болельщиков, а у них есть привычка разбивать в залах ожидания целые палаточные городки. Прилетят 200 человек, выберут зал поудобнее, побросают на пол коврики для йоги, будут громко смеяться, орать песни, дудеть в дудки, свистеть в свистки и, что самое страшное, СИДЕТЬ НА ПОЛУ. Каждого оштрафуете?



• Ставить сумку на кресло. А-А-А-А! Вы там совсем <чокнулись>?!



• Ставить сумку на ступеньки эскалатора. Тоже отличная идея! Представьте, что у вас тяжёлый чемодан на колёсиках, и вам придётся 30 секунд держать эти 20 кг на себе.



• Ходить по выключенным эскалаторам и травалаторам. Эта мера была бы довольно адекватной, если бы эскалаторы и травалаторы не выключали так часто, причём в самые неподходящие моменты.



• Слушать музыку без наушников. Ладно, тут я двумя руками за. Хотя некоторым гостям столицы будет трудно адаптироваться.



• Есть мороженое. Мороженое приравняют к пачкающему предмету, а вас оштрафуют.



• Перевозить детей в багажных тележках. Ну не знаю...



• Переодеваться в туалетах. За "переодевание в местах, не предназначенных для этих целей", штраф почему-то повышенный – от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом какие места предназначены для переодевания, конечно, не поясняется.

Алексей Шабуров:

Самые удивительные дела творятся не заметно.

Например, тихо и спокойно был принят закон о правилах поведения в московских аэропортах.

А ведь это просто буквально новая веха в отношениях государства и граждан.

Только вдумайтесь - теперь если вы Шереметьево или Домодедово поставите суму на сидение или на эскалаторе, к вам подойдет специальный государственный человек и оштрафуют на 100 рублей. С административным протоколом.

Времена нынче не самые гуманные, но это уж как-то совсем слишком.

Эльмир Валеев:

Это полный сюр, конечно, и в заголовке ещё не самое весёлое. Теперь в московских аэропортах запрещено лежать (!) и ставить вещи на сиденья (!!!). Во всех, кроме Внуково - он в Москве, и у областных депутатов руки до него не добираются.

Нет, мне просто интересно - как им такое в голову вообще приходит?

Александр Кынев:

Сами истересно, никогда транзитом не летали? Слабо часов десять посидеть после 10 часового перелета?

Илья Красильщик:

Нельзя бегать, лежать и класть сумки. Класс. Ну зато летать разрешают. А можно куда-нибудь сдать 1000 рублей, чтобы тебя не трогали?

Денис Поликарпов:

Попытку взлететь будут считать попыткой побега.

Ульяна Волчкова:

Трагические вести из аэропортов. Спать на полу, стирать в унитазе и ездить верхом на слонах можно будет только во Внукове. Но главная проблема - носки. По новым правилам переодеваться в туалете нельзя. Выходит, делать это придется в зале ожидания или в кафе. При этом посетитель автоматом нарушит правило, запрещающее находиться в аэропорту в вонючей одежде. Страшно представить, что будет, если кому-то понадобится переодеть трусы.В конце текста сказано, что все перечисленные меры направлены на борьбу с бездомными попрошайками. Вы когда-нибудь видели нищих в московских аэропортах? Если да, подскажите, где они прячутся. Тоже хочу посмотреть.

Кирилл Шулика:

Люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы.

Вот зайдешь в уборную по нужде, а за тобой полиция - проверять, вдруг ты там трусы переодеваешь.

Стас Кувалдин:

Впечатление, что хотят ввести такой совок, которого не было в настоящем Совке (где именно таких запретов не было).

Те, кто вводят в аэропорту запрет на сидение на полу или лежание (где бы то ни было), кажется не представляют опыта долгих ночных пересадок и не допускают мысли, что пересадку эту могут делать люди, которым, блин, просто хочется вытянуть ноги - даже на полу.

То есть такое впечатление, что хотят специально поиздеваться над бэкпэкерами - потому что не хрена тут! Не нарушайте, граждане! А спать дома надо.

И, вот главное, зачем такое издевательства над и так уязвимыми, не очень богатыми и усталыми людьми.

Никто не садится на пол в аэропорту без особой причины. И как-то - насколько я помню по прежнему опыту - обычно к этому относятся с пониманием.

Вот зачем это.

Оксана Чиж:

Хотелось бы каждому без исключения депутату Мособлдумы свои уютненькие бизнесклассовые чилауты видеть только по телевизору и почаще попадать на длинные пересадки и отложенные самолёты (можно сразу уж "Победы").

Анна Лапшина:

А я всегда говорила, что Внуково - мой любимый аэропорт. Правда, там сидеть на полу как-то и не приходилось - всегда есть свободные места

Елизавета Сурначёва:

Посидела на полу, сняла ботинки в туалете, ничего не произошло, пришлось искать карточку законопроекта, чтобы убедиться, что он ещё не опубликован, а значит пока ещё можно. (Рубрика «самое короткое расследование»)

В новых правилах много интересного, но одно из самых резонансных нововведений - запрет ездить на животных!

Маргарита Горских:

В российских аэропортах запретили передвигаться верхом на животных.

Не жили хорошо, и не стоит начинать

Остап Кармоди:

Запрет передвигаться верхом на животных это deal breaker. В Шереметьево и Домодедово я больше ни ногой.

Константин Фомин:

Назло таким гнидам хочу кататься по аэропорту верхом на животных

На большой собаке, например

Впрочем, запрет чего-то это теперь такая универсальная новость о России, все это понимают.

Юрий Санберг:

Запрети человеку запрещать – с тоски удавится.

Обеспечить необходимое количество мест для ожидания аэропортымосковского узла не в состоянии. Но сидеть на полу нельзя, депутаты запрещают.

Во Внуково сидеть на полу еще можно. Реальный федерализм в действии.

Олег Козырев:

с каких это пор областная дума взяла на себя функции ввода пещерных стандартов для международных аэропортов страны?

Дмитрий Гудков:

А знаете, почему они все это придумали? Потому что для них существуют только и исключительно вип-залы. Они никогда по 7 часов не ждали в Шереметьево опоздавший самолёт в окружении сотни китайцев, не искали свободный стул и отсутствующую в принципе кровать и уж тем более не спешили на выход: для них-то самолёт задержат.



Эти новые придуманные правила - они для смердов, черной кости, а белая обходом пронесет свое пузо в широкое кресло бизнес-класса.



В тех же правилах ещё множество фантастических пунктов, например, преследующих бомжей за проживание в аэропорту. Скажите, вы их там видели? На самом деле, мне приходит в голову единственный вариант: это административная попытка избавиться от беженцев, иногда застревающих в чистой зоне. Попытка, конечно, много говорит о Мособлдуме.



Самое же отвратительное, что ЧМ пройдет, а правила и сами депутаты останутся. И улетать на ПМЖ в Европу они будут, похохатывая над остающимся, соблюдающим их правила электоратом.