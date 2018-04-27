США планируют санкции за нарушение прав человека в Иране

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Кроме того, ограничительные меры коснутся чиновников, причастных к незаконным тюремным заключениям граждан США в Иране по политическим мотивам, говорится в заявлении. Законопроект также требует от Белого дома решить, стоит ли ввести санкции в отношении иранских компаний из-за коррупции.