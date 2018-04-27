КНДР и Южная Корея намерены подписать мирный договор

Мирный договор между КНДР и Южной Кореей может быть подписан уже в этом году. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

На пресс-конференции по итогам встречи Мун Чжэ Ин заявил, что Пхеньян и Сеул договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова. Глава Южной Кореи также отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается "новая эра мира". Мун Чжэ Ин сообщил, что намерен в скором времени посетить Пхеньян. По данным информационного агентства "Рёнхап", поездка может состояться осенью.

В свою очередь лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем.

Межкорейский саммит прошел сегодня в приграничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан.