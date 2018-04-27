В Боснии арестован известный военный командир

В пятницу утром в Боснии арестовали одного из наиболее известных командиров времен боснийского конфликта 90-х годов генерала Атифа Дудаковича. Его обвиняют в военных преступлениях против местных сербов и мусульман. Дудакович – бывший командующий Пятого корпуса Армии Боснии и Герцеговины, которая состояла преимущественно из местных мусульман, находился под следствием 12 лет.

Помимо Дудаковича арестованы еще 12 человек по обвинению в преступлениях против гражданского населения и в преступлениях против человечности. По данным местных средств информации, в последние годы по этому делу были допрошены более 400 бывших военнослужащих Пятого корпуса.

В послевоенный период на Балканах неоднократно появлялись видеозаписи, которые могли свидетельствовать о преступлениях Дудаковича. На одной из них зафиксирован его приказ о расстреле пленных. Сам Дудакович отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям.

Война в Боснии в 1992–1995 годах унесла более 100 тысяч жизней при довоенной численности населения 4,4 миллиона человек. После конфликта тысячи лиц стали подозреваемыми в совершении военных преступлений. Большинство из них – боснийские сербы.