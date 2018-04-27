Трамп: "Корейская война завершается!"

Президент США Дональд Трамп приветствовал встречу лидеров Южной и Северной Кореи и достигнутые на них договоренности.

"Корейская война завершается! Соединенные Штаты и все наши замечательные люди должны испытывать гордость от того, что сейчас происходит в Корее!" - написал Трамп в твиттере. Он назвал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином "исторической", но добавил, что "только время покажет", действительно ли она приведет к прорыву в двусторонних отношениях. Трамп также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпиня за то, что тот повлиял на позицию Пхеньяна.

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в пятницу в демилитаризованной зоне к югу от границы между двумя государствами. В совместной декларации, подписанной по итогам встречи, говорится, что Пхеньян и Сеул намерены до конца года заключить мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя корейскими государствами. На пресс-конференции по итогам встречи Мун Чжэ Ин отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается "новая эра мира". Мун Чжэ Ин сообщил, что намерен в скором времени посетить Пхеньян. В свою очередь лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем.

Он также заявил, что Пхеньян и Сеул договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова.

Именно ракетно-ядерная программа КНДР вызывает наибольшую обеспокоенность Вашингтона. Ранее Трамп приветствовал решение Ким Чен Ына о моратории на ядерные испытания. Проблема ядерного разоружения КНДР обсуждалась и на встрече бывшего директора ЦРУ, нынешнего госсекретаря Майка Помпео с Ким Чен Ыном несколько недель назад. Сейчас идет подготовка к встрече Трампа с лидером КНДР.

МИД России назвал саммит "значимым шагом Сеула и Пхеньяна к национальному примирению". Встречу корейских лидеров приветствовал также премьер Японии Синдзо Абэ, призвав при этом КНДР к выполнению данных ею обещаний.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан.