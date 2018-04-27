Столтенберг: НАТО будет противостоять российской угрозе

НАТО будет активнее работать над противостоянием российской угрозе. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках саммита глав МИД НАТО в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что кибератаки, вмешательства во внутренние дела союзников НАТО и использование химического оружия на территории страны-члена военного союза являются подтверждением агрессивного поведения Москвы.

По словам Столтенберга, НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, но стороны пока далеки от стратегического партнерства, к которому стремились после окончания холодной войны.

Кроме того, Столтенберг рассказал о своей встрече с новым госсекретарём США Майком Помпео. Помпео прибыл в штаб-квартиру НАТО уже через 12 часов после своего назначения на пост. "Это новый рекорд", — сказал генеральный секретарь. Столтенберг сообщил, что обсудил с Помпео вопросы, связанные с Россией. По словам генерального секретаря, стороны согласились с тем, что с Россией необходимо продолжать диалог, сдерживая при этом угрозы со стороны Москвы.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсонзаявил,что рассчитываетобсудить навстречеглав МИД стран НАТО "пагубные действия" России. "Союзники поНАТО держатся вместе после инцидентав Солсбери", -написал он в твиттере.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что в НАТО знают опозиции Великобританииотносительно отравлениябывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля иегодочери ине сомневаютсяв правильности оценок Лондона.

Отношения между Москвой и НАТО обострились в конце марта. Тогда союз согласится с британскими заявлениями об ответственности России за покушение на Скрипал и выслал несколько дипломатов из постпредства России при НАТО. Россия все обвинения в свой адрес отвергает.

