СМИ: свидетель по делу националистов стал советником губернатора

Новым советником губернатора Калининградской области Антона Алиханова стал Леонид Симунин, предположительно являвшийся одним из свидетелей по делу "Боевой организации русских националистов" (БОРН). Об этом в пятницу сообщило издание "Новый Калининград".

По данным портала, о назначении Симунина на пост советника по строительству и ЖКХ было объявлено на совещании в областном правительстве. В пользу того, что именно этот человек связан с делом БОРН, свидетельствуют совпадения в биографии, а также аккаунт в Твиттере, пишет "Новый Калининград".

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В 2014 году Евгения Хасис, осужденная вместе с гражданским мужем Никитой Тихоновым по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, назвала прокремлевского активиста Леонида Симунина связующим звеном между администрацией президента России и главным идеологом БОРН Ильей Горячевым.

Издание "Медуза" писало, что Симунина допрашивали по делу Горячева, которого в 2015 году приговорили к пожизненному лишению свободы. При этом свидетель заявлял, что не знал о деятельности БОРН и убийствах, связанных с этой организацией.