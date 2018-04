Поп-группа ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

Известная шведская поп-группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом квартет рассказал в официальном инстаграмме. "После почти 35 лет было весело вновь объединиться и отправиться в студию", - говорится в сообщении.

Одна из песен называется I Still Have Faith In You. Она будет использована в фильме на телеканале NBC. Её будут исполнять "цифровые копии" артистов. В декабре фильм также покажет телеканал Би-би-си. Название второй песни пока не раскрывается.

Квартет ABBA создан в 1972 году. Через 10 лет группа распалась, однако официально об этом объявлено не было. Иногда участники группы объединялись для краткосрочных выступлений.

На 2019 год запланировано виртуальное турне группы. Предполагается, что на реальной сцене будут выступать оцифрованные изображения участников квартета.