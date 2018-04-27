Республиканцы в Конгрессе США: "Сговора с Кремлем не было"

Россия в последние десять лет агрессивно ведет информационную войну против Запада, говорится в рассекреченном докладе Конгресса США. Документ опубликован в пятницу в рамках расследования, которое ведут американские законодатели по так называемому "делу о российском вмешательстве" в президентские выборы 2016 года в США.

Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал этот доклад после голосования по вопросу о прекращении расследования. Республиканцы, соблюдая партийную линию, проголосовали за прекращение расследования. Однопартийцы президента-республиканца Дональда Трампа также пришли к выводу об отсутствии фактов, подтверждающих подозрения о "сговоре" предвыборного штаба Трампа с Россией для победы в выборах.

Демократическое меньшинство в Конгрессе раскритиковало выводы, сделанные в докладе относительно "отсутствия сговора" с Кремлем. Об этом сообщило агентство Reuters.