Размазанный протест

Почему оппозиция растекается по разным митингам? Обсуждают политик Марина Литвинович и политолог Аббас Галямов.
Ведущая Елена Рыковцева
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Оппозицию не объединяет идея "долой царя"
Почему оппозиция растекается по разным митингам? Обсуждают политик Марина Литвинович и политолог Аббас Галямов.
Ведущая Елена Рыковцева
Звоните в прямой эфир по номеру 88002002212 начиная с 19.05
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