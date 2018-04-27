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Размазанный протест

Оппозицию не объединяет идея "долой царя"

Почему оппозиция растекается по разным митингам? Обсуждают политик Марина Литвинович и политолог Аббас Галямов.

Ведущая Елена Рыковцева

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