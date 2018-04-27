Владелец En+ Group Олег Дерипаска снизит долю своего участия

Олег Дерипаска решил снизить долю своего участия в En+ Group после введения против него санкций США, говорится в сообщении компании. Доля акций Дерипаски станет ниже 50 процентов. Он также покинет пост председателя совета директоров.

Компания En+ обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить до 31 октября срок, разрешающий транзакции с ней.

Соединенные Штаты 6 апреля ввели персональные санкции в отношении нескольких крупных российских бизнесменов. Среди них Олег Дерипаска, что немедленно привело к понижению котировок принадлежащей ему компании "Русал". Появились сообщения о риске технического дефолта "Русала", информирует "Медуза".

После введения санкций совет директоров En+ за неделю покинули трое его членов. 23 апреля Минфин США выступил с дополнительным заявлением и допустил, что санкции с "Русала" могут быть сняты, если Дерипаска откажется от руководства компанией.