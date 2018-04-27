Путин выступил против искажений "географической правды"

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов. Соответствующее распоряжение он дал в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества в пятницу, 27 апреля.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и развитие науки. (...) Попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе", — цитирует Путина агентство ТАСС.

Говоря о роли военных специалистов в создании нового атласа мира, Путин подчеркнул, что гриф секретности на многих картах "устарел и выглядит архаично".