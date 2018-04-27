В Петербурге в "День Молчания" прошла акция ЛГБТ-активистов

Около полусотни человек присоединились в Петербурге к Международному Дню Молчания, проходившему в рамках Недели Равенства. Участники акции встали на Невском проспекте в одиночные пикеты против замалчивания дискриминации, физического и морального насилия, преступлений на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В знак Дня Молчания рты у многих были заклеены скотчем. Активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Сергеев напоминает, что после принятия закона озапрете так называемой «гей-пропаганды жизнь российского ЛГБТ-сообщества заметно ухудшилась, что по городам орудуют банды, которые стараются шантажировать, ловить, избивать геев.

Особое внимание активисты обращают на то, что работодатели в России нередко принуждают увольняться с работы учителей, преподавателей и других специалистов, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Но больше всего активистов возмущает тот факт, что хотя уже больше года прошло с начала массовых пыток и расправ над ЛГБТ в Чечне, но до сих пор по этому поводу не ведется объективного расследования, виновные не найдены, и никто не понёс наказания.

Во время пикетов одна из участниц акции, гражданская активистка, была задержана – вероятно, потому, что оказалась рядом с известным "гееборцем" и провокатором Тимуром Исаевым, который тоже развернул свой плакат, и таким образом, пикет перестал был одиночным. После пикетов их участники под радужным флагом отправились на прогулку по Невскому проспекту на Дворцовую площадь. Организаторы акции подчеркивают, что в последние годы в Петербурге практически невозможно согласовать массовую правозащитную акцию, касающуюся проблем ЛГБТ-сообщества, поэтому активистам остаётся использовать формы, не требующие согласования.