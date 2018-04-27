В Брюсселе обсуждают меры ответа на "российскую агрессию"

В пятницу в штаб-квартире НАТО началось совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО. На закрытом заседании Майк Помпео и его коллеги по Североатлантическому союзу пришли к компромиссному варианту плана по ответу на "российскую агрессию". Об этом агентству Reuters рассказал официальный представитель США на условиях анонимности, добавив. По словам источника, Помпео призвал союзников увеличить свои военные бюджеты.

Несмотря на противоречивые впечатления в рядах европейских союзников по поводу внешнеполитических заявлений Дональда Трампа и его риторики в стиле "Америка прежде всего", партнёры Вашингтона по НАТО с надеждой приветствовали Помпео, отмечает агентство Reuters.

Майк Помпео в значительной мере разделяет взгляды европейских союзников по НАТО относительно России - в связи с аннексией Крыма. В публикации Reuters говорится, что союзники по НАТО убеждены в необходимости дать ответ на российскую угрозу. Эта угроза соединяет в себе как применение обычных вооружений, так и секретные подрывные и кибернетические средства ведения войны.

"Во времена, когда я служил молодым солдатом, танки Т-72 и Т-60 разъезжали по просторам тогдашней восточной Германии. Теперь – другие времена", – подчеркнул в Брюсселе Майк Помпео. Он заявил, что ныне существует реальная приверженность союзников работать вместе ради уменьшения и сдерживания риска возникновения гибридных конфликтов.

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Майк Помпео и министры иностранных дел стран-членов НАТО подтверждают: "НАТО не вернется к обычному ведению дел с Россией, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей, не отведет силы, не прекратит поддержку боевиков в Донбассе и не вернет контроль над Крымом Украине», – отметила в Твиттере пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт (цитата по "Голосу Америки").