Меркель и Трамп "единодушны" относительно действий России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила удовлетворение сотрудничеством с США в сфере политики в отношении России. Между сторонами наблюдается "высокий уровень единодушия" относительно действий Москвы, в частности, роли России в Сирии, заявила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 апреля.

По словам канцлера, Германия и США обсуждают, в частности, какие побочные действия могут иметь американские санкции, введенные против России. Она отметила, что немецкие фирмы опасаются косвенно пострадать от этих санкций.

Дональд Трамп высказал в адрес Германии критику в связи с недостаточными, по его мнению, расходами на оборону. ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее двух процентов своего ВВП. Меркель сообщила, что, начиная с 2019 года, ее страна будет тратить на оборону 1,3 процента ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25 процента ВВП, информирует "Немецкая волна".