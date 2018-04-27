Псковские активисты "воюют" против рекламы дельфинария

На исходе пятницы, вечером 27 апреля, псковские активисты выложили напротив дома главы города Ивана Цецерского огромную надпись "Вон из Пскова". Рабочим материалом для акции послужили фанерные плакаты с рекламой дельфинария: более сотни незаконных рекламных конструкций активисты сняли со столбов, заборов и деревьев в Пскове. Фотографии акции, сделанные с квадрокоптера, разместил в Facebook автор и один из исполнителей идеи Владимир Жилинский.

Акция "Вон из Пскова" стала ответом на бездействие городских властей, рассказал Владимир Жилинский корреспонденту Радио Свобода ранее активисты неоднократно сообщали подчиненным главы города о существующей проблеме через "специальную группу в Facebook для работы с обращениями граждан". Но единствеенной реакцией было удаление и имён авторов, и самих текстов сообщений из этой группы.

– Мы увидели, что город очень сильно засоряется рекламой дельфинария: и фанерные плакаты на деревьях и столбах, и плакаты-самоклейки вообще на всех ровных поверхностях и звуковая реклама на высокой громкости, в общем из каждого утюга. Большая часть этой рекламы очевидно незаконна. Ну а как устроен сам современный передвижной дельфинарий – рассказывать не надо, уже были публикации об этом ужасе, – говорит Жилинский. – Ну мы и начали срезать по городу плакаты и собирать их. Забавно: город украшают к 9-му мая, вешают флаги на столбы. Так вот в процессе такого "украшения" вполне логично было бы посрезать рекламу дельфинария. Но нет, флаги вешают, рекламу не снимают принципиально.

По словам Владимира Жилинского, акция была направлена в первую очередь против дельфинария, который "нарушил все нормы морали и нравственности, да и по КоАП зацепил заметно":

– А Цецерскому — это просто напоминание: если глава города сидит в Инстаграме пока вместо него в администрации трудятся не вполне компетентные сотрудники, то он тоже скорее всего не очень нужен городу и может отправиться вслед за дельфинарием.

Уже после того, как фотографии с акции около дома главы города появились в интернете, сотрудник контрольного отдела Псковской городской думы Анна Удовенко прокомментировала ситуацию с рекламой дельфинария: "Размещенная в городе незаконным образом реклама служит предметом работы специалистов, в полномочиях которых как раз накладывать административные штрафы за данный вид правонарушений".

Владимир Жилинский в своем телеграм-канале предпредил власти, что "планируются ещё акции в ближайшее время", если власть продолжит игнорировать нарушения закона.

Иван Цецерский работает должности главы города (избирается из состава депутатов Псковской городской думы) с 2009 года. Недавно он прославился в СМИ заявлением, что США "легче стереть с лица земли", чем что-то им доказать.