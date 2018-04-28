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Кулебаки. Металлургический завод в фильме Дмитрия Кубасова

Кулебаки
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Кулебаки

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Кулебаки

Кулебакский завод – одно из старейших металлургических предприятий России, основанное в 1866 году в городе Кулебаки Нижегородской области коллежским асессором Фёдоровым и выксунским купцом Бородачёвым. Фильм Дмитрия Кубасова рассказывает о современной жизни завода, которая не сильно изменилась за последние 100 лет.

Фильм "Кулебаки" – участник программы "Среда" на международном кинофестивале "Артдокфест-2018".

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