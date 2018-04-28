В Каире пропали 18 выходцев из Дагестана, 9 из которых – дети

В Каире пропали 18 выходцев из Дагестана, половина из которых – дети. Об этом в ночь на субботу сообщил правозащитный центр "Мемориал" со ссылкой на россиянина Гусейна Байсултанова – родственника пропавших.

Он рассказал, что в марте его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову увезли из дома неизвестные вооруженные люди, которые перед этим расспрашивали ее о бывшем муже Ахмете Алигаджиеве – участнике боевых действий в Сирии.

В конце апреля в квартиру Байсултановой снова пришли вооруженные люди и забрали ее родственников вместе с детьми. Собеседник "Мемориала" заявил, что Сакинат Байсултанова попала в руки египетских спецслужб, которые выясняют местонахождение ее бывшего мужа.

Родственники пропавших опасаются за их здоровье и жизнь. Они уже обратились в местную полицию, российское посольство в Каире и правозащитные организации, сообщает "Мемориал".