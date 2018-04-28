Минфин США не гарантирует снятие санкций с Олега Дерипаски

Сокращение доли Олега Дерипаски в En+ не обязательно приведет к исключению компании из санкционного списка. Об этом сообщили в министерстве финансов США. "Сокращение доли собственности лица, попавшего под санкции, необязательно является основанием для исключения из списка", – говорится в ответе Минфина агентству Reuters.

Ранее стало известно, что Дерипаска решил снизить долю своего участия в En+ Group после введения против него санкций США. Доля акций Дерипаски станет ниже 50 процентов. Он также покинет пост председателя совета директоров.

Компания En+ обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить до 31 октября срок, разрешающий транзакции с ней.

6 апреля Соединенные Штаты ввели персональные санкции в отношении нескольких крупных российских бизнесменов. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом США в прошлом году. Олег Дерипаска попал в список россиян, на которых Вашингтон распространил ограничения.