Президент Армении встретился с бывшим премьером

Президент Армении Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности главы правительства Кареном Карапетяном. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу президента. В сообщении отмечается, что Саркисян продолжает политические консультации для снижения уровня внутриполитической напряжённости.

С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, члену правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну.

Национальное Собрание республики обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра на специальном заседании 1 мая. Пашинян призвал граждан выйти в этот день на улицы и площади Еревана.