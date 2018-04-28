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США могут увеличить воинский контингент в Польше

Джеймс Мэттис (слева) и Мариуш Блащак, 27 апреля 2018 года

Министерство обороны США не исключает увеличения своего воинского контингента в Польше. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком.

Мэттис отметил, что Польша является союзником Соединенных Штатов по НАТО. Глава Минобороны США подчеркнул, что Вашингтон всегда размещает войска в странах-членах военного союза в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности.

Ранее сообщалось об обеспокоенности Польши присутствием российских военных у своих границ. В прошлом году НАТО разместило четыре международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. В марте 2018 года Варшава закупила у США противоракетные комплексы Patriot. Сумма сделки составила почти пять миллиардов долларов. Вооружение будет доставлено в Польшу в 2022 году.

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