Музей импрессионизма во Франции обнаружил десятки подделок

Во Франции сотрудники музея художника-импрессиониста Этьена Терруса в городе Эльн, близ Перпиньяна (департамент Восточные Пиренеи), обнаружили, что 82 картины – поддельные. Это более половины всей коллекции. Средняя цена полотна составляла около 160 тысяч евро. Сотрудники музея ничего не подозревали до тех пор, пока известный искусствовед не обратился к ним за разъяснениями, сообщает Би-би-си. Городской совет Эльна приобретал полотна этого местного художника, наряду с его рисунками и акварелями, на протяжении 20 лет.

Искусствовед и историк Эрик Форкада несколько месяцев назад обратился к руководству музея с письмом, в котором выразил сомнения в подлинности картин Терруса. Музей собрал экспертную комиссию, в состав которой вошли представители многих дисциплин. Они тщательно изучили коллекцию музея и пришли к выводу, что 82 полотна не принадлежат руке художника, который родился и работал в Эльне.

Мэр городка Ив Барньол в беседе с журналистами назвал ситуацию катастрофической и извинился перед всеми посетителями музея, которые, скорее всего, сейчас чувствуют себя обманутыми.

Каталанец Этьен Террус родился в 1857 году и умер в 1922 году в Эльне, хотя почти всю жизнь провел в Русилльоне в Пиренеях. Он был близким другом Анри Матисса.

Французский телеканал France 3 сообщил, что на некоторых из признанных поддельными полотнах изображены здания, которые были построены после смерти Терруса. Городские власти подали в суд жалобу на тех лиц, которые причастны к продаже или изготовлению фальшивок. Местная полиция ведёт расследование. Ее представитель заявил, что в поле зрения полиции могут попасть работы и других местных художников.