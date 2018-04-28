МИД России запретил въезд ряду литовских политиков и депутатов

Москва внесла в так называемые "стоп-листы" имена лиц, которым запрещен въезд в Россию – это политики, депутаты и политологи, сообщило в субботу Министерство иностранных дел России. Этот шаг назван в Москве "ответом на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского".

В заявлении пресс-службы МИД России содержится предупреждение, что в случае "продолжения провокационной линии Вильнюса" в реестр могут быть внесены новые лица". Фамилии чиновников и их число в заявлении российской стороны не указывается.

Литва 26 марта, закрыла въезд в республику 44-м гражданам России. МВД Литвы добавило в черный список, принятый в рамках "закона Магнитского", еще 21 российского чиновника и функционера. До настоящего момента в нем значились 70 человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Официальный Вильнюс подозревает российских деятелей, внесённых в литовский ограничительный список, в нарушениях прав человека, причастности к коррупции и отмывании денег.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличенным в нарушениях прав человека и отмывании денег. Список утвержден на основании "закона Магнитского", вступившего в силу в Литве 1 января.

В МВД Литвы заявили, что список составлен после консультаций с иностранными партнерами.

"Закон Магнитского" был подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте 27 ноября 2017 года. Президент республики заявила, что закон должен способствовать прекращению нарушений прав человека, и операциям с "грязными деньгами".

"Закон Магнитского принят в декабрв США в декабре 2012 года. Этим актом отменялась поправка Джексона-Вэника и были введены персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России. Закон назван именем скончавшегося в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского, боровшегося с коррупцией. Термином "закон Магнитского" иногда называются нормативные акты других стран, направленные против отдельных граждан России, подозреваемых в нарушениях прав человека и правовых норм.