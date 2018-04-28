В США судят 72-летнего "убийцу из Золотого штата", его искали 40 лет

72-летний Джозеф Джеймс ДиАнджело, которого обвиняют в совершении многих жестоких преступлений, появился в зале суда. ДиАнджело, бывший полицейский и разведенный отец троих детей, был арестован в среду в своем доме в городе Сакраменто, штат Калифорния. Обвинение утверждает, что именно его следует считать "убийцей из Золотого штата", розыски которого велись многие десятилетия. На ДиАнджело удалось выйти благодаря ДНК-анализу, сообщил "Голос Америки".

Джозефу ДиАнджело были предъявлены обвинения в совершении двух убийств: следствие пришло к выводу, что в 1978 году ДиАнджело убил 21-летнего Брайана Маджоре и его 20-летнюю жену Кэти: они были застрелены, когда выгуливали собаку.

ДиАнджело, одетый в оранжевую тюремную униформу и прикованный наручниками к инвалидной коляске, произнес лишь несколько слов, указав, что понимает суть обвинений и что его интересы будет представлять бесплатный адвокат. В следующий раз в суде он появится 14 мая.

"Убийца из Золотого штата" подозревается в совершении серии тяжких преступлений в 1970–1980-е годы в Сакраменто и в Южной Калифорнии: 12 убийствах, 45 изнасилованиях и 120 грабежах домов. ДиАнджело служил в ВМС США во время войны во Вьетнаме, а позже служил в полиции – именно в это время произошли несколько преступлений, в совершении которых он обвиняется. ДиАнджело был уволен из полиции в 1979 году, после того, как его уличили в краже из магазина.