The Times: российские боты причастны к британским выборам

Так называемые российские боты пытались повлиять через Twitter на результаты прошлогодних выборов в Великобритании, поддерживая лидера лейбористов Джереми Корбина. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные собственного исследования, проведенного совместно с одним из университетов.

По данным издания было выявлено 6,5 тысяч подозрительных аккаунтов, агитировавших за Корбина и критиковавших лидера консерваторов Терезу Мэй.

Лейбористская партия заявила о непричастности к пропаганде в социальных сетях.

На этой неделе Конгресс США рассекретил доклад о возможном российском вмешательстве в выборы американские президентские выборы. В документе говорится, что Россия пыталась повлиять на голосование через агентов спецслужб, пропаганду в соцсетях и прессу.

Россия свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.