Царь-Освободитель. 200 лет со дня рождения императора Александра II

Исполняется 200 лет со дня рождения российского императора Александра II, получившего в истории страны звание Царя-Освободителя.

Он вступил на престол в 1855 году, после смерти своего отца Николая I, заслужившего в русской памяти дурную славу сурового и мелочного деспота, кончившего свое царствование в обстановке неудачной войны с коалицией европейских государств с Англией и Францией во главе. Это была так называемая Крымская война, закончившаяся поражением русских, – что в очередной раз подтвердило старую апофегму исторической мудрости: странам бывает полезней проиграть, чем выиграть войну.

Ибо это поражение окончательно убедило российскую власть в необходимости коренных реформ государственного и общественного устройства, каковые и стало проводить правительство Александра II. Его царствование носит именно такое название – эпоха великих реформ.

Такова нынешняя действительность: власть страны не любит и боится любого разговора о революциях и даже о реформах

В российской прессе уже отмечалось, что выставка, посвященная царю-освободителю в одном из московских музеев, носит крайне невыразительный характер. Представлены многочисленные предметы дворцового быта, всякие складные стулья и прочие мелочи, но главная тема царствования – его великие реформы – до странности смята, не выделена и как бы забыта. Это говорит, конечно, не столько о царствовании Александра II, сколько о нынешнем российском режиме, точно так же недавно "замявшего" столетний юбилей Октябрьской революции. Увы, такова нынешняя действительность: власть страны не любит и боится любого разговора о революциях и даже о реформах. Страна переживает сейчас новый, уже послесоветский застой.

Вспомним великие реформы Александра II. Прежде всего, это освобождение крестьян, отмена крепостного права 19 февраля 1861 года. Необходимость этого была понята давно, сам Николай I об этом думал – в его царствование было принято 108 различных указов по крестьянскому вопросу, облегчавших положение крестьян. Но на решительные меры он не пошел, боясь реакции дворянства. Прецедент был – восстание декабристов, бывшее пиком российской дворянской фронды, сотрясавшей весь XVIII век. Серьезные историки давно уже заметили, что выступление декабристов было вариантом дворянской практики дворцовых переворотов. Екатерина II усилила крепостное право как раз в качестве экономической компенсации дворянству за подавление его политических амбиций.

Получив большую денежную компенсацию, они массовым порядком отправились гулять за границу

Но пришла пора разрубить этот узел, и в отмене крепостного права как раз и был нанесен окончательный удар по дворянству, оно перестало быть господствующим классом. Это было важнейшим мотивом крестьянской реформы, и этот сюжет куда важнее обычной претензии к реформе: той, что крестьяне, получив свободу, не получили достаточно земли. Но дворяне не сумели удержать своих экономических привилегий, не способны были вести хозяйство на основе вольнонаемного труда. Получив большую денежную компенсацию, они массовым порядком отправились гулять за границу, доступ в которую был открыт опять же Александром II.

Очень важной была земская реформа, создавшая в России систему местного самоуправления. Было покончено с централизацией власти – как административной, так и финансовой. Это тот сюжет, который жгуче актуален и для сегодняшней постсоветской России, где отнюдь не ликвидирована тотальная централизация власти, восстановленная большевиками: лишнее доказательство реакционности большевиков, столкнувших Россию в допетровское прошлое.

Другая важная реформа – военная, покончившая с кошмарной практикой произвольной рекрутчины, отдававшей в солдаты на 25 лет. Была введена всеобщая воинская повинность, служить стали шесть лет, причем срок службы менялся в соответствии с образовательным цензом военнообязанных – так, люди с высшим образованием служили только один год.

Независимость судей обеспечивалась их пожизненным назначением, их уже нельзя было сменить произвольным решением

И еще очень важной реформой была судебная. В России была создана гласная соревновательная система судопроизводства, введен суд присяжных – глубоко демократическая акция. Судебная практика стала важнейшим, самым, так сказать, заметным сюжетом общественной жизни в России. Милость и правда да царствуют в суде – таков был лозунг этой реформы, и она добилась провозглашенной цели. Судебная власть получила автономию – вот был главный пункт. Независимость судей обеспечивалась их пожизненным назначением, их уже нельзя было сменить произвольным решением административной власти. Результаты были крайне впечатляющи. Чего стоит только одно дело Веры Засулич, стрелявшей в петербургского губернатора и оправданной присяжными. Была такая формула: подсудимый виновен, но заслуживает снисхождения. Сравним это с сегодняшней практикой российских судов, где формально процент оправдательных приговоров сегодня ниже, чем даже при Сталине. Всё это и делает крайне болезненным всякое упоминание о позитивных результатах реформационной политики Александра II.

Но нельзя не вспомнить и другого. В обстановке проводимых реформ и возрастания общественной свободы в стране появилось и постоянно усиливалось революционное брожение, возникли и оживились экстремальные настроения и элементы. Встал вопрос о увенчании здания – о введении конституционного порядка в России – парламентской формы правления. Соответствующие меры были приняты во время так называемой бархатной диктатуры Лориса-Меликова, назначенного премьер-министром на фоне поднимающихся волнений после ряда покушений на царя. Лорис-Меликов не столько подавлял революционное движение, сколько шел на уступки фрондирующему обществу. Был приготовлен ряд мер по постепенному переходу к конституционному правлению, материалы этого проекта легли на письменный стол Александра II в тот день, когда он был убит.

Необходимость борьбы с экстремизмом на окраинах страны стала предлогом для подавления экономической и политической свободы

Каков печальный урок этого сюжета российской истории? Это не только вопрос о власти и ее реформационных потенциях или намерениях, но и вопрос об ответственности общества. Конечно, русское общество XIX века, морально поддержавшее террористов, не проявило должной ответственности. Интересно сравнить это и провести параллель с ситуацией падения советской власти. Проявилась ли такая же общественная безответственность? Думается, что нет, сюжет был другой: разнуздание криминальной активности, разворовывание народного хозяйства, экономического богатства страны. Необходимость борьбы с экстремизмом на окраинах страны стала предлогом для подавления экономической и политической свободы. Но Кадырову уступили, а Ходорковского посадили в тюрьму. Таков печальный итог нынешней попытки освобождения – не идущей в сравнение с итогами прежних великих реформ. И тогдашний откат власти был несравним с нынешним.

Вот почему в России боятся должной мерой воздать Царю-Освободителю.