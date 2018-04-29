Лондонский театр поставит пьесу об убийстве Литвиненко

Лондонский театр Old Viс Theatre представит пьесу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщает The Guardian. В основу спектакля легла книга бывшего московского корреспондента газеты Люка Хардинга "Очень дорогой яд".

Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в Великобритании. Его отравили полонием. Лондон считает, что к убийству причастные бывший офицер КГБ, депутат Госдумы России Андрей Луговой и его друг - предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба обвинения в свой адрес отвергают.

Российские власти арестовали Литвиненко в 1999 году в Москве и обвинили в превышении полномочий. В скором времени его оправдали, но представители ФСБ арестовали его прямо в зале суда по второму уголовному делу. В 2000 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В тот же день против Литвиненко возбудили третье уголовное дело и освободили под подписку о невыезде. После этого он бежал в Великобританию, где в 2001 году получил политическое убежище, а в октябре 2006 – подданство.