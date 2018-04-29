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Лондонский театр поставит пьесу об убийстве Литвиненко

Александр Литвиненко, Лондон, 2002 год (архивное фото)

Лондонский театр Old Viс Theatre представит пьесу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщает The Guardian. В основу спектакля легла книга бывшего московского корреспондента газеты Люка Хардинга "Очень дорогой яд".

Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в Великобритании. Его отравили полонием. Лондон считает, что к убийству причастные бывший офицер КГБ, депутат Госдумы России Андрей Луговой и его друг - предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба обвинения в свой адрес отвергают.

Российские власти арестовали Литвиненко в 1999 году в Москве и обвинили в превышении полномочий. В скором времени его оправдали, но представители ФСБ арестовали его прямо в зале суда по второму уголовному делу. В 2000 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В тот же день против Литвиненко возбудили третье уголовное дело и освободили под подписку о невыезде. После этого он бежал в Великобританию, где в 2001 году получил политическое убежище, а в октябре 2006 – подданство.

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