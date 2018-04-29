КНДР будет жить с Южной Кореей в одном времени

Северная Корея переведёт часы на полчаса вперёд для перехода на единый стандарт с Южной Кореей. Об этом японскому агентству Kyodo сообщил представитель южнокорейского президента. По его словам, такое решение было принято в ходе межкорейского саммита 27 апреля.

Встреча лидера КНДР и президента Южной Кореи прошла в приграничном поселении Пханмунджом на южнокорейской территории. После нее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Кроме того, Пхеньян и Сеул объявили о начёале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове. Кроме того, стороны договорились о возобновлении встреч семей, разделенных в результате Корейской войны. Такая встреча намечена на 15 августа.