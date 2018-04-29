Суд в Ираке дал пожизненные сроки 19 россиянкам

Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за поддержку террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает агентство France Press.

По данным местной прессы, уголовный суд Багдада признал женщин виновными в присоединении и поддержке группировки. Другие подробности не сообщаются.

По данным российского МИД, в тюрьмах Ирака может находиться от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих гражданство России. Всех их подозревают в сотрудничестве с террористами. Тогда же в министерстве уточнили, что установить их личность возможно только после вынесения приговоров.