Из врачей в полотеры. Хроника "оптимизации" российской медицины

Московский Научно-исследовательский институт глазных болезней оказался в центре скандала: из НИИ сокращают врачей и ученых, предлагая им вакансии бухгалтера и уборщиков с зарплатами в 11 и 4 тысячи рублей. В коллективе подозревают, что за этим может стоять желание отобрать у НИИ большое здание в центре столицы, в Хамовниках. В Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) отрицают возможность перевода НИИ глазных болезней в другое помещение, руководство НИИ утверждает, что информация о сокращениях преувеличена.



Логика сокращений



"Оставшиеся сотрудники каждый день ждут новых увольнений, как приговора. Кто следующий – только и ходят разговоры. […] Что происходит? Уволено уже пять докторов наук, членов диссертационного совета, будет ли совет дальше существовать? Будут ли защищаться диссертации? Закрывают полностью отделение гипербарической оксигенации, грозят в следующие недели добавить еще и сокращения не только в научных подразделениях, но и в клинических: врачей стационаров, поликлиники, приемного отделения", – говорится в обращении о ситуации в НИИ глазных болезней, которое в редакцию Радио Свобода прислала врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

На беседы, после которых люди теряют работу, вызывают по одному. Логику сокращений я понять не смог, хотя и пытался

Материалы о ситуации в НИИ глазных болезней – одном из ведущих профильных учреждений еще с советских времен – она также размещает на своей странице в Фейсбуке. Из разговора с Анастасией Васильевой становится понятно, почему ей проще, чем другим, было сделать информацию публичной. До недавнего времени Васильева была ученым секретарем кафедры глазных болезней Первого МГМУ им. Сеченова, базирующейся в НИИ глазных болезней. Сейчас она перешла на работу в Ильинскую больницу – новую престижную частную клинику в ближнем Подмосковье. С НИИ Васильеву продолжает связывать то, что там у нее остался аспирант.

В НИИ глазных болезней меньше месяца назад сменился директор, два собеседника Радио Свобода в НИИ, пожелавших остаться анонимными, подтвердили, что теперь многих сотрудников сокращают и обстановка в коллективе крайне нервозная.

– Сколько человек сократили – не ясно, на беседы, после которых люди теряют работу, вызывают по одному. Логику сокращений я понять не смог, хотя и пытался. На места людей, покидающих НИИ, никого не планируют брать. Что от этого получит ФАНО (НИИ глазных болезней подчиняется Федеральному агентству научных организаций. – РС), не могу понять. Если меня уволят, расскажу гораздо больше, – говорит один из собеседников Радио Свобода в НИИ глазных болезней.

Сокращают сотрудников с "низкими показателями научной эффективности, имеющих документально зафиксированные нарушения трудовой дисциплины"

В ответе на вопросы, который предоставил Радио Свобода временно исполняющий обязанности директора НИИ глазных болезней Григорий Воронин, говорится, что уведомления о сокращениях выданы только 11 научным сотрудникам, тогда как всего в штате НИИ 597 человек. По словам Воронина, сокращают сотрудников с "низкими показателями научной эффективности, имеющих документально зафиксированные нарушения трудовой дисциплины, в отношении которых неоднократно поступали жалобы со стороны пациентов".

Почему таких людей не увольняют, а именно сокращают, Воронин в своем ответе не пояснил.



Вакансии для профессоров



– Мне не предъявили каких-либо претензий относительно моей работы, а просто сказали, что не видят меня в будущей структуре организации. Сейчас сокращены 26 человек – это треть научного штата НИИ. Увольняют и пожилых людей, и молодых, и с заслугами, и без заслуг, – заявила Радио Свобода Екатерина Луцевич, руководитель научно-методического отдела НИИ, одна из тех, чью должность сокращают.

Васильева на своей странице опубликовала уведомление о сокращении, выданное Луцевич.

Там, действительно, не говорится о каких-либо претензиях к ее работе, а указывается, что сокращение проводится в рамках "организационно-штатных мероприятий". Как сокращаемому сотруднику, Луцевич, автору 30 патентов и 120 научных работ, НИИ глазных болезней предложил свободные вакансии: ведущий бухгалтер с окладом 11 288 рублей, лаборант-исследователь с окладом 7224 рубля и уборщик служебных помещений с окладом в 4310 рублей. Собеседники Радио Свобода в НИИ глазных болезней говорят, что такие же вакансии предлагают и другим сокращаемым сотрудникам, вне зависимости от их научных регалий.

Сотрудники НИИ обратились в прокуратуру ЦАО Москвы с просьбой проверить происходящее

– Мотивируют сокращения принципиальным изменением структуры организации. В чем изменение заключается, никто не знает. Наше мнение – это дальний прицел на сокращение штата организации, затем упразднения НИИ, а затем – приватизацию большого здания в Центральном округе Москвы, в Хамовниках. Чтобы освободить от института тридцать тысяч квадратных метров, – говорит Луцевич.

Руководство НИИ глазных болезней такие планы опровергает. Наоборот, как рассказали Радио Свобода, новая дирекция планирует привлекать в НИИ специалистов из российских регионов, а новые сокращения не намечаются. В пресс-службе ФАНО Радио Свобода заявили, что перевод НИИ глазных болезней в другое здание не планируется, а вопросы штатного расписания находятся в компетенции руководства институтов, но не Федерального агентства. Анастасия Васильева рассказала Радио Свобода, что сотрудники НИИ обратились в прокуратуру ЦАО Москвы с просьбой проверить происходящее.