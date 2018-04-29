Британские СМИ: российские олигархи хранят миллиарды в офшорах

Состоятельные россияне хранят в офшорах на британских заморских территориях 47 миллиардов долларов. Великобритания становится вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций после Кипра, отмечает лондонское издание The Sunday Times, ссылаясь на сведения неправительственной организации Global Witness.

На следующей неделе, как ожидается, в Британском парламенте будет раскрыта информация о фактических держателях активов, размещенных в офшорах. Депутаты готовят законопроект, который обяжет административные органы заморских территорий раскрывать сведения о лицах, подозреваемых в отмывании "грязных денег".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала заморозить активы российских вкладчиков в ответ на попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. По словам Мэй, в Великобритании нет места для людей, причастных к этому преступлению и для их денег.

Аналитики организации Global Witness утверждают, что большая часть "российских" денег находится на Британских Виргинских островах.