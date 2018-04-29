Мэй, Макрон и Меркель: соглашение с Тегераном можно дополнить

Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились с тем, что действующее ныне ядерное соглашение с Ираном является лучшим средством, чтобы не допустить превращения Ирана в военную ядерную державу. С таким заявлением выступила в воскресенье канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй. Она провела телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Все трое, однако, согласились, что действующее соглашение, возможно, нуждается в дополнении. Например, оно могло бы проблему баллистических ракет, а также вопросы о дестабилизирующей роли Тегерана в ближневосточном регионе.

Эта информация появилась на фоне приближающегося в конце мая срока, названного президентом США Дональдом Трампом моментом принятия решения – продлевать ли экономические санкции против Ирана.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что многостороннее международное соглашение, подписанное с Ираном в 2015 году, несовершенно, и поэтому США готовы выйти из него, возобновив действие экономичеких санкций.

Многостороннее соглашение, подписанное в 2015 году ведущими мировыми державами с Ираном предусматриваело снятие с Тегерана экономических санкций – в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.