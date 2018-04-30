В результате взрыва в Кабуле погибли девять журналистов

По меньшей мере 29 человек, включая девять журналистов, погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Более 50 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.

По данным телеканала, первый взрыв произошёл примерно в 8 утра по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.

Второй взрыв произошёл, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Гибель двоих журналистов подтвердила Афганская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Информационное агентство France Press сообщило о гибели своего фотографа.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает агентство Associated press.

Рядом с местом взрыва, помимо посольства США, находятся штаб-квартира НАТО, здания правительства Афганистана, включая президентский дворец, министерство обороны и штаб-квартира разведслужб Афганистана.