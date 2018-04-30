В Москве пройдет митинг в поддержку Telegram

В Москве в понедельник пройдет митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram. Радио Свобода с 13.00 будет вести прямую трансляцию с проспекта Сахарова, где власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек.

Митинг организовали активисты незарегистрированной в России Либертарианской партии. "Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу" - говорится в заявлении организаторов. В нем на митинг призывают всех, кто выступает за "свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс".

Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров. "Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы" - написал он.

В поддержку акции высказался также оппозиционер Алексей Навальный. Он сам намерен прийти на митинг.

13 апреля суд в Москве постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram в России из-за того, что он не передал ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор в попытках ограничить доступ к Telegram потребовал от провайдеров заблокировать несколько миллионов IP-адресов, в том числе на платформах Amazon и Google. Это привело к сбоям в работе ряда сайтов и интернет-сервисов, действия Роскомнадзора подвергли критике ведущие российские IT-компании, ряд политиков и общественных деятелей. Telegram у большинства пользователей в России по-прежнему работает.

