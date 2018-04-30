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СМИ: в Сирии при ракетном ударе погибли 26 военных

Солдаты сирийских правительственных войск на улицах Алеппо (архивное фото)

В Сирии при ракетном ударе по базам правительственных войск погибли как минимум 26 человек, около 60 получили ранения. Большинство из них – иранские военнослужащие. Об этом сообщают международные информационные агентства, со ссылкой на сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека.

Отмечается, что мишенями были базы в провинциях Алеппо и Хама в том числе, склады с оружием. По данным сирийских правозащитников, удар был нанесен израильскими военными.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Сирийское телевидение назвало атаку "новой агрессией". О жертвах среди мирного населения не сообщается.

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